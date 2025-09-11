Wagaman, Edwards y López llevan a Marlins a triunfo de 8-3 sobre Nacionales

Eric Wagaman conectó un sencillo impulsor de la carrera del desempate en la sexta entrada, y los Marlins de Miami se repusieron de un déficit inicial de tres anotaciones para vencer el miércoles 8-3 a los Nacionales de Washington.

Xavier Edwards logró tres hits, incluido un jonrón de tres carreras, y el dominicano Otto López impulsó dos.

Robert Hassell III conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada, en tanto que Daylen Lile y Luis García Jr. empujaron carreras en la sexta, para que los Nacionales construyeran una ventaja de 3-0.

Miami comenzó su remontada en la parte baja de la sexta cuando Jakob Marsee (cuatro hits), López y el dominicano Agustín Ramírez impulsaron carreras antes de que el hit remolcador de Wagaman les diera a los Marlins una ventaja de 4-3.

López añadió un sencillo impulsor en la séptima y Edwards sumó su tercer jonrón del año en la octava.

El abridor dominicano de Miami, Eury Pérez, permitió tres carreras limpias y siete hits con siete ponches en cinco innings y dos tercios, pero se fue sin decisión. Lake Bachar (6-2) trabajó dos tercios de entrada y se llevó la victoria.

Jake Irvin (8-12) sufrió la derrota por los Nacionales.

El manager interino de Washington, Miguel Cairo, fue expulsado en la sexta entrada tras una jugada polémica. Los Marlins proteesaron un out señalado a Marsee en una jugada de toque en segunda. Los umpires se reunieron y cambiaron la decisión a safe.

Los Nacionales desafiaron, pero la decisión se mantuvo. El venezolano Cairo discutió y fue expulsado por Laz Díaz, quien echó también a Irvin, ya retirado del encuentro.

Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro de 4-1.

Por los Marlins, los dominicanos López de 5-2 con una anotda y dos impulsadas, RAmírez de 1-1 con una remolcada, Heriberto Hernández de 4-1. El cubano Víctor Mesa de 3-0 con una anotada. El venezolano Mäximo Acosta de 4-0 con una anotada.