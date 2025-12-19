Jokic establece récord de asistencias para un pívot y Nuggets derrotan 126-115 a Magic

Nikola Jokic totalizó 23 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes y los Nuggets de Denver siguieron enrachados, al derrotar el jueves 126-115 al Magic de Orlando.

Jokic se convirtió en el pívot con más asistencias en la historia. El serbio, quien tiene 13 triples-dobles esta temporada, llegó al jueves con seis asistencias menos que Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró con 5.660.

La asistencia que rompió la marca llegó con 6:26 minutos restantes en la primera mitad cuando Jokic abasteció a Jalen Pickett para un triple.

Jamal Murray anotó 20 de sus 32 puntos en un segundo cuarto decisivo para Denver, que ganó su sexto partido consecutivo.

Paolo Banchero contabilizó 26 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para el tercer triple-doble en su carrera y el primero desde el 20 de marzo de 2024.

El Magic, que ya carecía de su máximo anotador Franz Wagner debido a un esguince en el tobillo izquierdo, jugó sin Jalen Suggs, quien sufrió una contusión en la cadera izquierda en la derrota de la semifinal de la Copa NBA ante Nueva York el sábado por la noche.

Wendell Carter Jr. también anotó 26 puntos por Orlando.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes