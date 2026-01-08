Hawks vencen 117-110 a Pelicans mientras surge rumor de Trae Young a Wizards

Zaccharie Risacher anotó 25 puntos, Jalen Johnson agregó 19 y siete jugadores de Atlanta terminaron con doble dígito de unidades el miércoles por la noche en una victoria de 117-100 sobre los Pelicans de Nueva Orleans mientras los Hawks intercambiaron al cuatro veces All-Star Trae Young a Washington.

Nickeil Alexander-Walker anotó 17 tantos, Kristaps Porzingis, Luke Kennard y Dyson Daniels agregaron 13 cada uno, y Mouhamed Gueye terminó con diez mientras los Hawks rompieron una racha de dos derrotas consecutivas tras perder ante los Raptors de Toronto el sábado y el lunes.

Los Hawks acordaron intercambiar a Young, quien fue listado como fuera para el juego contra Nueva Orleans debido a una contusión en el cuádriceps, a los Wizards por un paquete que incluye al veterano CJ McCollum, dijo una persona con conocimiento del movimiento a The Associated Press. Corey Kispert también se dirige de Washington a Atlanta, dijo la persona, quien habló con AP bajo condición de anonimato porque el intercambio no había recibido la aprobación requerida de la liga.

Young, quien estaba en la banca con ropa de calle, es décimo en puntos, duodécimo en puntos por juego, primero en asistencias y primero en asistencias por juego desde que ingresó a la NBA como la quinta selección en el draft de 2018.

Zion Williamson superó un primer cuarto sin puntos y lideró a los Pelicans con 22 unidades con un diez de 15 en tiros, ocho rebotes y seis asistencias. Jordan Poole agregó 21 puntos, Bryce McGowens tuvo 20 y Micah Peavy y Jeremiah Fears anotaron 11 cada uno mientras los Pelicans perdieron su noveno juego consecutivo.

La última victoria de Nueva Orleans fue el 22 de diciembre, al imponerse 119-113 sobre los Mavericks de Dallas que culminó una racha de cinco victorias consecutivas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes