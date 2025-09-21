Baker Mayfield lidera victoria 29-27 de Buccaneers ante Jets y se mantienen invictos

Baker Mayfield llevó a Tampa Bay a otro final emocionante, Chase McLaughlin pateó un gol de campo de 36 yardas cuando el tiempo expiró y los Buccaneers remontaron para vencer el domingo 29-27 a los Jets de Nueva York, para su mejor comienzo de campaña en 20 años.

Los Buccaneers (3-0) superaron un avance tardío de los Jets (0-3), quienes borraron un déficit de 17 puntos en el último cuarto para irse arriba antes de que Mayfield orquestara una serie de anotaciones en los minutos finales por tercera semana consecutiva.

Mayfield, quien completó 19 de 29 pases para 233 yardas y un touchdown, preparó el quinto gol de campo de McLaughlin en el juego con pases de 28 yardas a Emeka Egbuka y 20 a Sterling Shepard.

El gol de campo ganador de McLaughlin llegó menos de dos minutos después de que Will McDonald bloqueara su intento de 43 yardas y lo devolvió 50 yardas para un touchdown, poniendo a los Jets adelante 27-26 con 1:49 restantes.

McLaughlin también tuvo goles de campo de 54, 33, 28 y 55 yardas, y Mike Evans atrapó un pase de touchdown de cinco yardas antes de salir con una lesión en el tendón de la corva. La defensa también hizo su parte, Jamel Dean devolvió una intercepción de Tyrod Taylor en la primera mitad 55 yardas para un touchdown. Antoine Winfield Jr. forzó un balón suelto con una de las cuatro capturas del equipo.

