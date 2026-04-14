Azulejos pasan a Bieber a la lista de lesionados de 60 días tras adquirir a Sosa

Los Azulejos de Toronto colocaron el lunes al lanzador Shane Bieber en la lista de lesionados de 60 días tras adquirir al infielder venezolano Lenyn Sosa en un canje con los Medias Blancas de Chicago por el jardinero Jordan Rich y consideraciones futuras.

El movimiento significa que Bieber será elegible para salir de la lista de lesionados hasta el 21 de mayo. El derecho fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 22 de marzo por una inflamación en el codo.

Toronto adquirió a Bieber procedente de Cleveland en la fecha límite de cambios del año pasado. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana de 2020 tuvo marca de 4-2 con efectividad de 3,57 en siete aperturas de temporada regular con los Azulejos después de regresar de una cirugía Tommy John.

Bieber luego tuvo marca de 2-1 con efectividad de 3,86 en cinco juegos de postemporada antes de que Toronto perdiera la Serie Mundial en siete juegos. En la temporada baja, ejerció su opción de jugador de 16 millones de dólares para permanecer con los Azulejos en lugar de explorar la agencia libre.

Su traslado a la lista de lesionados de 60 días libera un lugar en el roster para Sosa, de 26 años, quien bateó para .212 con tres carreras impulsadas en 12 juegos con los Medias Blancas esta temporada.

Sosa bateó para .264 con 22 jonrones y 75 carreras impulsadas en 140 juegos en 2025.

Rich aún no ha hecho su debut profesional después de ser seleccionado por los Azulejos en la 17ma ronda del draft amateur de 2025.

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