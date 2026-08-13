Azulejos anotan 5 carreras en la 8va y vencen 6-4 a Medias Rojas, que sufren 5 derrotas al hilo

Kazuma Okamoto conectó el sencillo productor de la carrera de la ventaja y Myles Straw pegó un doble que remolcó dos en una octava entrada de cinco carreras, y los Azulejos de Toronto vencieron 6-4 a Boston la noche del miércoles, propinándole a los Medias Rojas su quinta derrota consecutiva.

El dominicano José Soriano, en su segunda apertura con Toronto, permitió una carrera y cuatro imparables en seis entradas. Tyler Rogers (2-2) trabajó la octava para acreditarse la victoria.

El venezolano Willson Contreras conectó su jonrón número 24, pero los Medias Rojas igualaron su racha de derrotas más larga de la temporada. Boston ganó en Cincinnati el día inaugural antes de perder los siguientes cinco juegos.

Los Azulejos ganaron tres seguidos y 11 de 16 para recortar distancia en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Con Boston abajo 6-1, el equipo anotó tres carreras en la novena: dos ante Matt Waldron y una frente a Louis Varland, quien consiguió los dos últimos outs para su salvamento número 26 en 27 oportunidades.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk conectaron sencillos ante Tyron Guerrero (1-2) para abrir la octava, y el mexicano Brandon Valenzuela entró como corredor emergente por Kirk.

Después de que el primera base Contreras dejó caer un elevado de foul de Okamoto, el bateador designado de Toronto aprovechó al conectar un sencillo impulsor hacia el jardín izquierdo en el siguiente lanzamiento.

Guerrero dio base por bolas intencional al venezolano Andrés Giménez para llenar las bases y luego otorgó pasaporte a Ernie Clement para remolcar la tercera carrera.

Alec Gamboa entró a lanzar por Boston, pero George Springer elevó de sacrificio y Straw añadió su doble de dos carreras.

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