Avdija anota 26 y Blazers arrollan 139-119 a Warriors en debut de Splitter como entrenador interino

Deni Avdija anotó 26 puntos y repartió seis asistencias por los Trail Blazers de Portland, quienes arrollaron el viernes 139-119 a los Warriors de Golden State en el primer partido del brasileño Tiago Splitter como entrenador interino.

Splitter está asumiendo el cargo después de que el entrenador Chauncey Billups fue arrestado por el FBI el jueves por la mañana. Billups enfrenta proceso en un tribunal federal por un caso de presuntas apuestas.

En declaraciones a los periodistas antes del encuentro, Splitter dijo que quería mantener a su equipo enfocado en el baloncesto.

Jerami Grant anotó 22 puntos, Toumani Camara sumó 19, y Shaedon Sharpe agregó 17. Donovan Clingan anotó 14 unidades, Kris Murray añadió 13, Jrue Holiday hizo 12 y capturó 11 asistencias, y Matisse Thybulle facturó diez tantos.

Por los Warriors, Stephen Curry anotó 35 puntos, Jonathan Kuminga tuvo 16, Jimmy Butler aportó 14 y Draymond Green registró 12.