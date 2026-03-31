Autoridades dicen que Tiger Woods tenía hidrocodona y ojos enrojecidos tras choque

Los ojos de Tiger Woods estaban inyectados en sangre y vidriosos, sus pupilas dilatadas, y tenía pastillas de hidrocodona en el bolsillo cuando fue entrevistado en el lugar del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada en Florida, según un informe de la oficina del jefe policial publicado el martes.

Los movimientos de Woods eran lentos y letárgicos, y estaba sudando mientras hablaba con los agentes, de acuerdo con un informe del incidente difundido por la Oficina del Jefe de Policia del Condado de Martin.

Los agentes encontraron dos pastillas blancas, que fueron identificadas como el opioide hidrocodona utilizado para tratar el dolor, en su bolsillo, indicó el informe.

Cuando un agente le preguntó si tomaba algún medicamento recetado, Woods respondió: “Tomo algunos”.

Woods les dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y manipulando la radio antes de rozar la camioneta que iba delante de él el viernes pasado, señaló el informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes