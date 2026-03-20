Australia y Japón se enfrentan en la final de la Copa Asiática femenina

Un torneo de fútbol de la Copa Asiática Femenina que comenzó con poca fanfarria hace tres semanas, pero que con el tiempo recibió atención mundial debido a la aparición de un equipo iraní afectado por la guerra en Oriente Medio, termina el sábado cuando Australia juegue contra Japón en la final.

Durante la mayor parte del torneo, el equipo iraní —que salió de Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel invadieran su país— concentró la atención internacional. Siete integrantes del equipo recibieron inicialmente asilo por parte del gobierno australiano, pero desde entonces todas salvo dos han regresado a casa.

Japón, dos veces campeón, y Australia se enfrentarán en la final el sábado en Sídney, por tercera vez en cuatro Copas Asiáticas Femeninas. Japón venció a Australia en finales consecutivas en 2014 y 2018.

Japón derrotó a Corea del Sur 4-1 en Sídney en la semifinal el miércoles, una noche después de que la Australia de Sam Kerr superara por la mínima a la campeona defensora China 2-1 en Perth.

El entrenador de Japón, Nils Nielsen, un danés nacido en Groenlandia que llevó a Dinamarca a un subcampeonato en la Eurocopa Femenina de 2017, señaló que su equipo podría subir un nivel en la final.

“Por favor, no se lo digan a Australia, pero hemos jugado mejor de lo que lo hicimos hoy; aunque hoy estuvimos bien y yo estaba contento con ellas. Porque no es fácil, uno entra como en un ritmo, y no era ese ritmo. Necesitábamos encontrar más, necesitábamos una marcha más, y lo hicimos”, señaló Nielsen tras la victoria en semifinales.

Nielsen dedicó parte de su entrevista posterior al partido el miércoles a elogiar a varias jugadoras australianas, incluida Kerr: “guau, sigue a gran nivel y es una de las mejores delanteras del mundo”.

El entrenador de Australia, Joe Montemurro, coincidió con los comentarios de Nielsen.

“Su presencia, su aura, dentro del plantel es inmensa”, afirmó Montemurro sobre Kerr.

Kerr ha marcado cuatro goles en lo que va del torneo, y su tanto de la victoria ante China quizá haya sido el mejor. Tras recibir el balón dentro del área, Kerr dejó atrás a la arquera, pero solo tenía un ángulo reducido para definir, y la colocó con precisión para anotar.

“Lo acabo de ver hace un rato mientras estaba de vuelta en el baño de hielo; la verdad, no estoy muy segura de cómo la metí”, dijo Kerr.

Kerr tenía apenas 16 años y anotó en la final cuando las Matildas conquistaron la Copa Asiática en 2010 con una victoria sobre Corea del Norte en la tanda de penales.

Recordó ese gran momento en la historia del fútbol australiano.

“No tenía idea de lo que me esperaba”, expresó Kerr. “Creo que eso jugó a mi favor. Salí ahí y simplemente jugué, me divertí, y no me di cuenta de lo importante que era.

“Y probablemente no fue sino hasta tres Copas Asiáticas después, cuando no habíamos ganado nada, que pensé: ‘Ah, eso en realidad fue un gran momento’”.

Kerr, ahora con 32 años, tendrá otra oportunidad de vivir un gran momento el sábado por la noche en Sídney.

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