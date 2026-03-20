Ace Bailey encesta 7 triples y Jazz aplasta 128-96 a Bucks para cortar racha de 4 derrotas

Ace Bailey encestó siete triples y anotó 33 puntos la noche del jueves, y el Jazz de Utah cortó una racha de cuatro derrotas con una victoria de 128-96 sobre los Bucks de Milwaukee.

Bailey también sumó nueve rebotes, cuatro asistencias y tres robos. Cody Williams anotó 19 de sus 23 puntos antes del descanso para darle a la ofensiva de Utah un impulso temprano. Elijah Harkless aportó 23 puntos y 10 asistencias, mientras que Kyle Filipowski terminó con 16 puntos y ocho rebotes.

Ryan Rollins lideró a Milwaukee con 15 puntos y cinco asistencias. Cam Thomas añadió 14 puntos y Ousmane Dieng aportó 13 para los Bucks.

Utah permitió apenas dos canastas durante un tramo de seis minutos mientras construía una ventaja de 30-17 en los segundos finales del primer cuarto. El Jazz aprovechó una racha de 21-9, impulsada por tres canastas de Williams, para ponerse arriba por doble dígito.

Milwaukee recortó la desventaja a un solo dígito al inicio del segundo cuarto, acercándose 44-40 después de que Rollins y Bobby Portis encestaran canastas consecutivas. Fue lo más cerca que estuvieron los Bucks.

Utah amplió su ventaja a 37 puntos en el cuarto periodo. ___

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