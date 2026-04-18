Austin Riley conecta 2 jonrones y Bravos apalean 9-0 a Filis

Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y uno solitario en la novena; Martín Pérez lanzó seis innings y los Bravos de Atlanta arrollaron el viernes 9-0 a los Filis de Filadelfia.

Dominic Smith y Michael Harris II también pegaron vuelacercas para ayudar a que Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional, mejorara a 13-7 con su tercera victoria consecutiva.

Pérez (1-1) fue dado de baja el domingo y firmó el miércoles un contrato de ligas menores. El venezolano limitó a los Filis a cuatro hits, y su compatriota José Suárez permitió dos imparables en los tres innings finales para conseguir su primer salvamento.

El abridor de los Filis, Taijuan Walker (1-3), permitió siete carreras en cuatro entradas.

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