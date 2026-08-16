Atléticos ponen a Soderstrom en la lista de lesionados de 10 días por pinzamiento de cadera

Los Atléticos perdieron a otro bateador de poder cuando colocaron al jardinero Tyler Soderstrom en la lista de lesionados de 10 días el domingo por un pinzamiento en la cadera izquierda.

Soderstrom, de 24 años, batea para .245 con 19 jonrones y 56 carreras impulsadas en 109 juegos esta temporada. El año pasado estableció máximos de su carrera con 25 jonrones, 93 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .276 en 158 juegos.

Los Atléticos ya estaban jugando sin el primera base Nick Kurtz y el receptor Shea Langeliers. Kurtz está en la lista de lesionados por una lesión en el pulgar derecho que podría dejarlo fuera por el resto del año.

Langeliers se sometió el mes pasado a una cirugía en la rodilla derecha que puso fin a su temporada.

También el domingo, los A’s reclamaron al zurdo Joe Rock de waivers procedente de los Medias Blancas de Chicago y lo enviaron a Triple-A Las Vegas.

El infielder puertorriqueño Darell Hernaiz fue llamado desde las ligas menores, y el derecho Justin Sterner fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.

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