Atléticos conectan 4 jonrones en el 3er inning y vencen 7-6 a Marineros

Zack Gelof conectó uno de los cuatro jonrones de los Atléticos en una tercera entrada de cinco carreras y más tarde pegó un triple para desempatar el encuentro que ganaron el viernes 7-6 a los Marineros de Seattle.

Max Muncy, Alika Williams y Jeff McNeil también se volaron la barda, y los A’s se convirtieron en el segundo equipo de las Grandes Ligas esta temporada en conectar cuatro jonrones en una misma entrada. Cincinnati lo hizo en el cuarto inning de una victoria por 11-5 ante Filadelfia el 8 de julio.

Muncy sumó tres hits por los Atléticos, que han ganado tres seguidos por primera vez desde principios de junio. Brady Basso (1-2) relevó al abridor Kade Morris con dos outs en una tercera entrada de tres carreras de Seattle y lanzó tres entradas sin permitir carreras para su tercera victoria en las Grandes Ligas.

Hogan Harris trabajó la novena para su 15º salvamento.

Logan Gilbert (11-9) permitió las siete carreras de los A’s pese a ponchar a 10. Duró apenas 4 2/3 entradas, pero alcanzó los 1.000 innings lanzados con Seattle.

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