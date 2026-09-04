Teoscar Hernández conecta doble en la 9na y Dodgers vencen a Cardenales

Teoscar Hernández conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo en ventaja en la novena entrada ante Riley O'Brien, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el jueves 3-2 a los Cardenales de San Luis para evitar una barrida.

Con un out, Tommy Edman pegó un sencillo al jardín izquierdo y se robó la segunda base, mientras que Mookie Betts recibió una base por bolas, preparando el turno de Hernández, quien envió un lanzamiento con cuenta de 3-2 al jardín central para la octava victoria de los Dodgers dejando en el terreno al rival en esta temporada.

O'Brien (3-7) desperdició su sexto salvamento de la campaña.

Los Dodgers no habían conectado hits y dejaron a otros ocho corredores en posición de anotar antes del batazo de Hernández. Él y Edman, quien se fue de 5-4 como primer bate en lugar de Shohei Ohtani, fueron los únicos jugadores con imparables.

Ohtani tuvo la noche libre por molestias en el cuello, el bíceps y la rodilla.

El relevista dominicano de los Cardenales George Soriano llenó las bases en la octava entrada con una base por bolas al abrir el inning ante Hernández, así como boletos consecutivos con dos outs al bateador emergente Max Muncy y a Kyle Tucker, antes de que el emergente Dalton Rushing se ponchara tirándole.

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