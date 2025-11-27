Stay up to date with notifications from The Independent

Atlético de Madrid multado por comportamiento racista de sus aficionados en partido de la Champions

AP Noticias
Jueves, 27 de noviembre de 2025 13:58 EST
El Atlético de Madrid recibió una multa y quedó bajo una penalización condicional por la UEFA el jueves como castigo por el comportamiento racista de sus aficionados en el partido de la Liga de Campeones contra Arsenal.

El club español fue acusado de "comportamiento racista y/o discriminatorio" debido a que sus aficionados hicieron ruidos de dinero y saludos nazis durante la derrota 4-0 en Londres el mes pasado.

Los aficionados del Atlético han dirigido previamente abusos raciales similares hacia Vinícius Junior, el delantero brasileño del Real Madrid de raza negra.

La UEFA multó al Atlético con 30.000 euros (35.000 dólares) y ordenó que se le prohíba adquirir boletos a los aficionados para un partido europeo de visita, lo cual quedó durante un periodo de prueba de un año.

El Atlético también debe pagar una multa de 10.000 euros (11.600 dólares) por los aficionados que lanzaron objetos en el estadio de Arsenal.

