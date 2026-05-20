Guardianes sobreviven a un susto en la 9na y vencen 4-3 a los Tigres para 4ta victoria seguida

Travis Bazzana conectó un jonrón de dos carreras, Cade Smith salió de un aprieto en la novena entrada y los Guardianes de Cleveland contuvieron la noche del martes por 4-3 a los Tigres de Detroit para su cuarta victoria consecutiva.

El venezolano Brayan Rocchio impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada con un rodado que permitió anotar a Steven Kwan.

Smith se metió en problemas en la novena cuando Matt Vierling y Kevin McGonigle conectaron sencillos con un out para colocar corredores en primera y segunda. Pero Smith ponchó a Jahmal Jones, que se quedó mirando el tercer strike, y a Dillon Dingler, que abanicó, para lograr su 15º salvamento en 17 oportunidades, y propinarles a los Tigres su cuarta derrota consecutiva.

Kyle Manzardo recibió base por bolas para abrir la cuarta ante el venezolano Keider Montero y Bazzana conectó su segundo jonrón dos lanzamientos después para poner a los Guardianes arriba 3-2.

Messick lanzó cinco entradas y permitió tres carreras — dos limpias — con cuatro hits y tres bases por bolas. Colin Holderman (1-0) lanzó una sexta entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Montero permitió tres carreras con dos hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

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