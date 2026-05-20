Yankees reciben jonrones de Rice y McMahon pero logran vencer 5-4 a los Azulejos

Ben Rice conectó un jonrón de dos carreras que rompió un empate en la quinta entrada y los Yankees de Nueva York resistieron en una noche de 90 grados el martes en el Bronx para vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto.

Ryan McMahon igualó el marcador para Nueva York con un batazo de tres carreras ante Dylan Cease después de dos bases por bolas en la cuarta. Will Warren (6-1) trabajó cinco entradas para llevarse la victoria, y los Yankees recibieron una excelente labor de relevo de un bullpen que ha estado inestable últimamente.

Tim Hill, Jake Bird y Brent Headrick se combinaron para permitir apenas un hit en tres entradas en blanco. Con el cerrador David Bednar descansando, el dominicano Camilo Doval permitió un elevado de sacrificio del dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. en la novena antes de conseguir su segundo salvamento con los Yankees y el primero de esta temporada.

Cease (3-2) ponchó a nueve, pero necesitó 100 lanzamientos para completar cinco entradas.

El relevista zurdo de los Azulejos Joe Mantiply fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al lunes, por inflamación en la rodilla izquierda.

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