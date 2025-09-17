Astros superan 6-5 a Rangers para mantenerse en la lucha por la división y mejorar por los comodines

El dominicano Jeremy Peña se fue de 3-3 con una base por bolas y anotó dos veces, el venezolano José Altuve impulsó dos carreras y los Astros de Houston resistieron apenas para superar el martes 6-5 a los Rangers de Texas.

Otro dominicano, Jesús Sánchez, conectó un sencillo de dos carreras por los Astros, que estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de 6-0. Sin embargo, se mantuvieron medio juego detrás del encendido Seattle en la lucha por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Además, avanzaron medio juego por delante de Boston en la disputa por el el segundo de los tres comodines del Joven Circuito.

Houston ganaba por cinco cuando el emergente mexicano Rowdy Téllez recibió una base por bolas con dos outs en la octava entrada. El jonrón como emergente de Jonah Heim contra el dominicano Enyel de los Santos apretó la diferencia a 6-3.

Kyle Higashioka conectó un sencillo antes de que un doble impulsor de Josh Jung acercara a Texas a 6-4 y pusiera fin al trabajo de De Los Santos.

El dominicano Bryan Abreu tomó el relevo y caminó al mexicano Alejandro Osuna antes de que el sencillo impulsor del cubano Adolis García como emergente pusiera el juego 6-5.

Abreu retiró a Cody Freeman con un elevado para terminar la entrada.

En el primer turno de la novena, Abreu permitió sencillos a Josh Mith y Heim. Con dos outs, ponchó a Higashioka para su séptimo salvamento.

El dominicano Yainer Díaz conectó un doble impulsor en una cuarta entrada de cuatro carreras de Houston que puso el duelo 6-0. El abridor de Texas, Merrill Kelly (12-8), permitió nueve hits y seis carreras en poco más de tres entradas.

Colton Gordon (5-4) permitió dos hits y una carrera en tres entradas de relevo para llevarse la victoria.

Por los Rangers, los mexicanos Téllez de 1-0 con una anotada, Osuna de 3-1. El cubano García de 1-1 con una remolcada.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 3-3 con dos anotadas, Díaz de 4-1 con una anotada y una empujada, Sánchez de 2-1 con una anotada y dos producidas. Los boricuas Carlos Correa de 5-2, Víctor Caratini de 2-1 con una anotada. El venezolano Altuve de 2-1 con dos impulsadas.