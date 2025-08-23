Ashcraft y novato Chandler logran blanqueada de 3 hits; Piratas arrollan 9-0 a Rockies

Braxton Ashcraft y el prometedor novato Bubba Chandler se combinaron para una blanqueada de tres hits por los Piratas de Pittsburgh, quienes superaron fácilmente el viernes 9-0 a los Rockies de Colorado.

Ashcraft (4-2) ponchó a seis adversarios en una labor de un hit y una base por bolas para ganar su segunda apertura consecutiva. Chandler, derecho de 22 años, potente recta y considerado el mejor prospecto de pitcheo en las mayores, siguió con cuatro entradas de relevo sin permitir carrera para obtener el salvamento en su debut en las Grandes Ligas.

Spencer Horwitz, Tommy Pham y el dominicano Alexander Canario aportaron jonrones a la causa de Pittsburgh, que ha ganado tres de cuatro duelos. Andrew McCutchen conectó dos dobles e impulsó cuatro carreras contra el venezolano Antonio Senzatela (4-15), quien tuvo dificultades contra los Piratas por segunda vez en tres semanas.

A principios de este mes en Denver, Senzatela fue castigado con ocho carreras y no consiguió salir de la primera entrada. Los Rockies, el peor equipo de las Grandes Ligas, de alguna manera se recuperaron para ganar ese juego 17-16.

No esta vez.

Ashcraft retiró a nueve de los primeros diez bateadores que enfrentó y rápidamente se sobrepuso a un sencillo inicial de Moniak en la cuarta entrada. Pasó sin problemas por la quinta antes de dar paso a Chandler, el último de una larga lista de jóvenes lanzadores que los Piratas han reclutado y cultivado en las últimas temporadas, liderados por el actual Novato del Año de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 3-0, Orlando Arcia de 3-1. El cubano Yanquiel Fernández de 2-0.

Por los Piratas, el dominicano Canario de 1-1 con una anotada y una remolcada.