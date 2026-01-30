Arteta: Relación Federer-Nadal muestra que puede seguir siendo amigo de Guardiola

El técnico de Arsenal Mikel Arteta apeló a la amistosa rivalidad tenística entre Roger Federer y Rafael Nadal como ejemplo de por qué puede mantener una buena relación con Pep Guardiola, su colega del Manchester City, en medio de la cada vez más reñida puja por el título de la Liga Premier.

Arteta fue asistente de Guardiola en el City durante tres años, y ambos estrategas han hablado bien el uno del otro durante las pugnas por el título entre los equipos que fueron ganadas por el City en las temporadas 2022-23 y 2023-24.

Con 15 jornadas por disputar en la Premier esta temporada, Arsenal lidera al City, su perseguidor inmediato, por cuatro puntos.

Arteta expresó el viernes que todavía conversa con Guardiola.

“No hablo (con él) como con mi esposa, pero hablamos”, manifestó. “Para mí, lo sorprendente sería no hacerlo. Y eso daría un muy mal ejemplo para el deporte", indicó.

“La mayor lección que el deporte nos ha dado fue la relación que tuvieron Rafael Nadal y Roger Federer. No estamos a ese nivel", añadió. “Pero ellos fueron dos de los mejores de la historia, a pesar de que tuvieron que jugar en finales. Entonces, ¿cómo demonios no voy a tener una gran relación con alguien a quien admiro? Pero cuando se trata de la cancha, o del campo, eso es para el ganador”.

___

