Arsenal sufre su primera derrota en la Liga Premier y el Tottenham no logra capitalizar

El Arsenal sufrió su primera derrota en la defensa de su título de la Liga Premier — y fue una contundente en Brighton.

Después de ganar sus primeros cuatro encuentros, la derrota 3-0 en el Estadio Amex pareció salir de la nada y conceder el tercer tanto en un tiro de esquina —usualmente una de las fortalezas del Arsenal— resumió la inestable actuación del equipo de Mikel Arteta.

Pascal Gross y Charalampos Kostoulas marcaron en el primer tiempo con disparos desde fuera del área, antes de que Chema Andres completara la goleada con un cabezazo al segundo palo tras un tiro de esquina de Gross.

La victoria habrá sido especialmente dulce para el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, quien dijo que “solo un equipo intentó jugar al fútbol” después de la ajustada derrota en casa de su equipo ante el Arsenal la temporada pasada.

El Arsenal a menudo ha tenido dificultades contra el Brighton, que fue el último equipo en infligir una derrota tan abultada a los Gunners en cualquier competición —ganando 3-0 en el Emirates Stadium en mayo de 2023.

El Brighton culminó una semana brillante con la goleada 5-0 al Coventry en la liga el fin de semana pasado antes de remontar dos goles en contra a mitad de semana para vencer 3-2 al Manchester United como visitante en la Copa de la Liga inglesa.

El Manchester City —el otro equipo que ganó sus primeros cuatro partidos— ahora puede colocarse tres puntos por delante en la clasificación si vence el domingo al Sunderland.

Tottenham sigue sin capitalizar su excesivo gasto

Tras gastar 400 millones de dólares en el mercado de verano, Tottenham sigue sin ganar después de cinco partidos esta temporada en la Liga Premier tras perder 3-2 en casa ante el Aston Villa.

Johan Manzambi, un mediapunta de 20 años que brilló con Suiza en el Mundial, fue titular por primera vez con el Villa y abrió el marcador en el tiempo añadido del primer tiempo, contra el curso del juego. Preparó otro tanto para el también recién fichado Nicolas Jackson, antes de que un disparo de larga distancia del argentino Emi Buendía a los 79 minutos encaminara al Villa hacia su primera victoria liguera de la campaña.

Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke anotaron goles tardíos para maquillar el marcador para los Spurs —sus primeros goles en la liga esta temporada—, pero el equipo de Roberto De Zerbi suma ahora dos derrotas y tres derrotas en el campeonato, y además cayó esta semana en la Copa de la Liga inglesa.

Tras terminar 17º en temporadas consecutivas en la Liga Premier de 20 equipos, la dirigencia del Tottenham realizó una gran reconstrucción de la plantilla en la pretemporada como muestra de confianza en De Zerbi.

Hasta ahora no ha habido recompensa en términos de resultados y De Zerbi —un técnico italiano de temperamento explosivo— afronta una presión creciente de cara a un largo parón internacional.

Para empeorar las cosas para el Tottenham, el lateral derecho español Pedro Porro tuvo que abandonar el campo a mitad del primer tiempo por una lesión.

Victorias del Newcastle y el Everton

Los arranques fulgurantes ayudaron al Newcastle y al Everton a lograr victorias sobre equipos ascendidos.

El Newcastle marcó dos veces en los primeros siete minutos —por medio de Lewis Hall y Joe Willock— para encaminar una victoria 2-1 sobre el Hull , que seguía invicto.

El gol de Thierno Barry a los 11 minutos fue suficiente para que el Everton venciera 1-0 al Ipswich .

El Nottingham Forest recibía al Coventry más tarde.

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