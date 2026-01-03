Arsenal se recupera con doblete de Rice y vence al Bournemouth en la Liga Premier

Declan Rice demostró por qué es el máximo candidato al jugador de la temporada de la Liga Premier al inspirar la remontada el sábado para vencer al Bournemouth y abrir una ventaja de seis puntos en la cima de la clasificación.

El mediocampista inglés anotó dos goles en la segunda mitad en la victoria 3-2 en la costa sur.

Rice estaba en duda antes del partido debido a una lesión de rodilla que lo obligó a perderse la victoria el martes 4-1 sobre el Aston Villa. Pero estaba lo suficientemente en forma para regresar y marcar la diferencia entre los equipos.

El Arsenal se quedó atrás después de 10 minutos cuando Evanilson anotó en una red desprotegida tras interceptar un pase desastroso desde el fondo de Gabriel Magalhaes.

El defensa central brasileño se redimió al marcar el empate seis minutos después, tras una carrera zigzagueante de Noni Madueke, para un segundo gol en tantos partidos desde su regreso tras seis semanas lesionado.

Después del doblete de Rice, un disparo de larga distancia del suplente de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, al 76, tensó el final, pero el Arsenal aguantó para registrar su quinta victoria consecutiva, manteniendo al Villa y al Manchester City a distancia en la carrera por el título.

Aston Villa es el rival más cercano del Arsenal después de una victoria 3-1 sobre el Nottingham Forest.

El City puede regresar al segundo lugar, a cuatro puntos del Arsenal, si vence el domingo al Chelsea.

Recuperándose

Aston Villa dejó atrás su primera derrota en dos meses —ante el Arsenal— cuando el capitán John McGinn anotó dos veces en el complemento, ampliando la ventaja inicial del delantero inglés Ollie Watkins, quien abrió el marcador con un gol de larga distancia en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Morgan Gibbs-White había reducido la diferencia a 2-1 a los 61 minutos, solo para que McGinn restaurara la ventaja de dos goles de Villa después de un error del portero de Forest, John Victor, quien salió de su área en un intento de recoger un balón. McGinn superó fácilmente a Victor y envió el balón a la red desde 30 yardas (metros) .

Victor salió lesionado inmediatamente después del gol.

La racha de 11 victorias consecutivas de Villa, que incluía ocho triunfos en la liga, fue interrumpida por una derrota el martes 4-1 ante el Arsenal.

Wolves finalmente gana

Wolves venció 3-0 al West Ham para poner fin a su inicio históricamente malo en una temporada de primera división.

Ningún equipo había tardado tanto en registrar su primera victoria en la Liga Premier desde la creación de la competencia en 1992.

Jhon Arias, Hwang Hee-chan y Mateus Mané anotaron goles en la primera mitad para los Wolves, que sumaron seis puntos, aún a 12 de la salvación con 18 partidos restantes.

El equipo está solo a seis puntos del penúltimo Burnley, que perdió 2-0 en Brighton, y a ocho del antepenúltimo West Ham.

