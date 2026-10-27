Un dron detiene el juego en un incidente insólito en el Fleetwood-Arsenal de Copa de Liga inglesa

Un dron que sobrevolaba el estadio provocó el martes una demora en el juego a los dos minutos del partido de la Copa de la Liga inglesa entre Fleetwood Town, de la cuarta división, y Arsenal.

Al Arsenal le acababan de conceder un tiro libre cuando el árbitro detectó el dron y detuvo temporalmente el juego, lo que provocó abucheos de algunos aficionados dentro del estadio de Fleetwood, el Highbury Stadium.

La interrupción duró casi ocho minutos. El árbitro habló con el responsable de seguridad del estadio, con ambos entrenadores y luego con algunos de los jugadores antes de reanudar finalmente el partido.

El marcador era 0-0 en ese momento.

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