Arsenal golea 4-1 a Portsmouth en la Copa FA con triplete de Gabriel Martinelli

INGLATERRA-COPA FA
INGLATERRA-COPA FA (AP)

Gabriel Martinelli anotó una tripleta y el Arsenal avanzó a la cuarta ronoda de la Copa FA con una victoria el domingo 4-1 sobre el Portsmouth.

El líder de la Liga Premier remontó después de ir perdiendo por un gol después de tres minutos contra un equipo que juega en la Championship, la segunda división inglesa.

Colby Bishop sorprendió al Arsenal con el gol inicial en Fratton Park, pero la ventaja solo duró cinco minutos cuando Andre Dozzell marcó un gol en propia puerta. Martinelli puso a los visitantes por delante a los 25 minutos y anotó dos veces más en la segunda mitad.

Leeds también estaba detrás frente a un equipo del Championship, pero se recuperó de un 1-0 en contra para vencer 3-1 al Derby en Pride Park.

