Arraez agradece estar en la lucha por los playoffs y a Harper por cambiar de posición

El recién adquirido segunda base de los Filis, Luis Arraez, está entusiasmado de estar en Filadelfia y en plena lucha por los playoffs. También agradece que Bryce Harper, dos veces Jugador Más Valioso, estuviera dispuesto a cambiar de posición.

“Me sorprendió, pero estoy muy emocionado de estar aquí”, comentó el martes Arraez antes de su debut con los Filis.

Tres veces campeón de bateo y cuatro veces All-Star, Arraez fue ubicado como cuarto bate detrás de Harper para el juego del martes por la noche contra Washington. En 105 juegos con los Gigantes de San Francisco esta temporada, bateó para .324 —la mejor marca de la Liga Nacional— con apenas 21 ponches en 464 apariciones al plato.

“Me encanta poner la pelota en juego”, señaló. “Odio los ponches”.

La adquisición de Arraez por un par de jugadores de ligas menores obligó a Filadelfia a reconfigurar su alineación defensiva, sobre todo con Harper regresando al jardín derecho desde la primera base. Harper no jugaba en los jardines desde el 16 de abril de 2022 y pasó al cuadro interior después de sufrir una lesión en el codo en un tiro que derivó en una cirugía Tommy John. Aceptó el cambio para ayudar al equipo, explicó el lunes.

“Es un profesional”, dijo Arraez sobre Harper. “Mucho respeto de mi parte”.

El mánager interino Don Mattingly indicó que, aunque Harper necesitará aumentar progresivamente hasta recuperar toda la fuerza del brazo, no hay problemas con sus tiros.

“No hay restricciones sobre cómo juega”, afirmó Mattingly.

Alec Bohm se moverá de la tercera base a la primera, y Bryson Stott dejará la segunda base para Arraez y se trasladará a la tercera.

“Puede que haya algunos golpes y moretones con esto, pero estos muchachos son peloteros y van a estar bien”, expresó Mattingly.

Mattingly consideró colocar a Arraez como primer bate, pero finalmente decidió poner al toletero Kyle Schwarber al inicio del orden al bate y a Arraez como cuarto bate, algo que no es típico para un bateador de contacto. Arraez, quien tiene cuatro jonrones y 43 carreras impulsadas esta temporada, dijo que no le preocupa en qué lugar batee en el orden.

“Solo quiero ir ahí e intentar ayudar al equipo”, manifestó.

Los Gigantes llegaban al martes con 17 juegos por debajo de .500, mientras Filadelfia está en posición de conseguir un comodín de la Liga Nacional.

“No puedo esperar”, dijo Arraez.

Pero no intentará cambiar su estilo de juego, que recuerda a una época pasada cuando no se ponía tanto énfasis en el poder.

“No es mi juego”, sostuvo Arraez. “Si lo cambio, estaré en mi casa viendo a los muchachos jugar béisbol”.

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