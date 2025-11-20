Messi e Inter Miami jugarán su primer partido de temporada regular de MLS en nuevo estadio

Lionel Messi e Inter Miami jugarán un partido de la MLS en su nuevo estadio por primera vez el 4 de abril, uno de los momentos destacados del calendario de la liga que se reveló el jueves.

La temporada regular de la MLS 2026 comienza el 21 de febrero y se extiende hasta el 7 de noviembre. Será la última temporada en el modelo de febrero a noviembre, con una temporada acortada planificada para 2027 y luego el nuevo calendario de verano a primavera para la campaña 2027-28 para alinearse más estrechamente con otras ligas globales.

Inter Miami comenzará la temporada con cinco partidos consecutivos como visitante, lo que presumiblemente permitirá dar los toques finales al Miami Freedom Park, el hogar aún en construcción del equipo cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Aún no está claro si habrá partidos de pretemporada u otros encuentros en el estadio antes de la fecha del 4 de abril.

El partido inaugural en casa para Inter Miami será contra Austin FC, comenzando a las 7:30 de la tarde dentro del nuevo estadio con capacidad para 25.000 asientos. Messi firmó una extensión de contrato de tres años en las últimas semanas para permanecer con el equipo hasta 2028, y concretar ese acuerdo aseguró que él, como el equipo esperaba desde hace tiempo, estaría allí para el inicio de su camino en la nueva instalación.

La apertura del Miami Freedom Park dará inicio a una serie planificada de tres nuevos estadios de la MLS en un lapso de tres temporadas, con el Etihad Park de New York City FC programado para abrir en 2027 y un nuevo estadio en el centro de la ciudad para Chicago Fire FC previsto para abrir en 2028.

Pausa por la Copa del Mundo

Habrá una pausa de casi dos meses para la Copa Mundial de la FIFA, sin partidos programados entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

Entre los últimos partidos antes de la pausa: un doblete el 24 de mayo con Inter Miami enfrentándose a Filadelfia seguido de LAFC contra Seattle.

La temporada de la MLS se reanudará poco antes del final de la Copa del Mundo; la MLS tiene algunos partidos de rivalidad programados para el 16 y 17 de julio, antes del partido por el tercer lugar el 18 de julio y la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

Acuerdo televisivo

Los 510 partidos de la temporada regular de la MLS la próxima temporada estarán disponibles en Apple TV en más de 100 países y regiones, sin apagones y, en un cambio, sin necesidad de suscripción adicional. Algunos partidos de la MLS también estarán disponibles en las redes FOX en Estados Unidos, junto con TSN y RDS en Canadá.

MLS de vuelta en febrero

Habrá 15 partidos en el fin de semana de apertura de la temporada, el 21 y 22 de febrero. Entre ellos: St. Louis City SC recibiendo a Charlotte FC el 21 de febrero, antes de que FC Cincinnati se enfrente a Atlanta United en el regreso del entrenador Gerardo "Tata" Martino.

También esa noche: Messi e Inter Miami abren la temporada contra LAFC en el icónico Los Angeles Memorial Coliseum.

Entre los partidos del 22 de febrero: LA Galaxy recibiendo a New York City FC para el Sunday Night Soccer en Apple TV, seguido por Seattle Sounders FC y Colorado Rapids jugando en FS1.

Juego de Estrellas

El Juego de Estrellas de la MLS será en Charlotte el 29 de julio, un día después del desafío de habilidades. El oponente para el Juego de Estrellas de la MLS aún no ha sido anunciado.

Sin pausa en los playoffs

La liga usará la ventana de noviembre de la FIFA antes de abrir los playoffs, lo que permitirá que la postemporada se desarrolle sin interrupciones a partir del 18 de noviembre.

La liga no ha revelado el calendario completo de la postemporada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes