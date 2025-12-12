Arne Slot dice que hablará con Mohamed Salah para resolver situación en Liverpool

El técnico Arne Slot dijo que mantendrá una conversación con Mohamed Salah a raíz de que las explosivas declaraciones del delantero pusieron en duda su futuro en Liverpool.

Salah dijo la semana pasada que su relación con Slot se había deteriorado después de ser descartado durante tres partidos consecutivos, y que sentía que "alguien no me quiere en el club".

El atacante egipcio se quedó en casa cuando Liverpool viajó a media semana para enfrentr al Inter de Milán en la Liga de Campeones, y Slot dijo que no sabía si Salah volvería a jugar para el vigente campeón de la Liga Premier inglesa.

Hablando antes del partido de la Premier el sábado contra Brighton, Slot señaló que hablará con Salah y sugirió que podría haber un camino de regreso al equipo para el ícono del club.

"Tendré una conversación con Mo esta mañana y el resultado de esa conversación determinará cómo se verá el equipo mañana", dijo Slot en una conferencia de prensa. "Lo que necesito es tener una conversación con él y creo que la próxima vez que hable sobre Mo debería ser con él y no aquí".

Salah no salió de la banca de suplente en el empate 3-3 contra Leeds la semana pasada y luego dio una entrevista improvisada a los periodistas fuera del estadio.

"Me parece que el club me ha echado a los leones. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa (por los recientes malos resultados)", dijo.

Slot dijo que esos comentarios se produjeron después de que ya había tenido discusiones con el jugador.

“Hemos hablado mucho en la última semana después del partido contra Sunderland (el 3 de diciembre). Creo que ha habido muchas conversaciones entre sus representantes y los nuestros, nuestros representantes y él, entre él y yo después del partido contra Sunderland y hoy volveré a hablar con él”, afirmó.

Salah, quien ha marcado cuatro goles en 13 partidos de la liga esta temporada, fue descartado por primera vez para el duelo contra West Ham el mes pasado. Luego estuvo en el banquillo para el partido contra Sunderland y nuevamente en Leeds.

Ha ganado dos títulos de liga y la Liga de Campeones con Liverpool. También es el máximo goleador del club en la Premier.

Salah tiene previsto partir hacia la Copa Africana de Naciones la próxima semana y dijo la semana pasada que no sabía qué sucedería mientras estuviera fuera.

