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Artistas iluminan el escenario en la final del Mundial, en fotos

La final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina contó con una ceremonia previa al partido y el primer espectáculo de medio tiempo del torneo el domingo, lo que llevó un espectáculo al estilo del Super Bowl al partido más importante del fútbol.

La ceremonia previa incluyó actuaciones musicales en vivo y otros artistas antes del saque inicial, mientras que el espectáculo de medio tiempo, de 11 minutos, presentó una mezcla vertiginosa de música, personajes de televisión y apariciones especiales en el MetLife Stadium.

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