Argentina recibe a Venezuela por eliminatorias, en último partido oficial de Messi en su país

El campeón del mundo Argentina buscará homenajear a su capitán Lionel Messi con una victoria ante Venezuela el jueves por las eliminatorias sudamericanas, en el que será el último partido oficial del astro con la casaca albiceleste en su país.

Fue el propio Messi quien días atrás calificó de “un partido muy, muy especial porque es el último de eliminatorias” ante la Vinotinto en el estadio Monumental de Buenos Aires. “Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

El jugador de Inter Miami, de 38 años, no le puso fecha a su retiro, pero su ciclo en Argentina se cerrará tras la Copa del Mundo del año próximo, en la que el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título conquistado en Qatar 2022.

Las eliminatorias para el Mundial 2030 comenzarán a disputarse en 2027.

El homenaje al máximo artillero de su historia (112) será el foco para una Argentina que ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo y que es inalcanzable en la cima de las posiciones de eliminatorias con 35 puntos.

En cambio, para Venezuela el partido cobra vital importancia en su objetivo por disputar el primer Mundial de su historia. El próximo martes recibirá a Colombia.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Batista, que suma 18 puntos, depende de sí misma para asegurarse el séptimo puesto del repechaje y hasta podría lograr la clasificación directa con una combinación de resultados.

“Venimos a arruinarlo, en el buen sentido” (el festejo por Messi), declaró Batista. “Nosotros nos estamos jugando la clasificación o repechaje. Nosotros no vinimos a una fiesta, vinimos a jugar algo importante”, declaró Batista.

Argentina no podrá contar con el mediocampista Enzo Fernández, que debe cumplir dos fechas de suspensión. Leandro Paredes se perfila como su reemplazante.

El probable equipo sería con el arquero Emiliano Martínez, quien perdió el puesto en el Aston Villa inglés por forzar una salida en el mercado de pases que finalmente no se concretó, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Messi y Julián Álvarez.

En la visita es baja el mediocampista José Martínez, también suspendido. Telasco Segovia, compañero de Messi en Inter Miami, ingresaría en su lugar. La ofensiva estará comandada por Salomón Rondón, histórico artillero de la Vinotinto.