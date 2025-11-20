Stay up to date with notifications from The Independent

España vence a República Checa y avanza a semifinales de la Copa Davis

Associated Press
Jueves, 20 de noviembre de 2025 11:52 EST
COPA DAVIS ITALIA
COPA DAVIS ITALIA (AP)

Marcel Granollers y Pedro Martínez derrotaron a Tomas Machac y Jakub Mensik en desempates para ayudar a España —sin el número uno del mundo, Carlos Alcaraz— a superar a la República Checa y alcanzar el jueves las semifinales de la Copa Davis.

Alcaraz, el seis veces campeón de Grand Slam, se retiró esta semana debido a una lesión en el tendón de la corva.

Después de que los equipos dividieran los dos partidos individuales, Granollers y Martínez aseguraron el pase a semifinales al ganar el partido de dobles 7-6 (8), 7-6 (8) en la SuperTennis Arena.

España se enfrentará a Alemania, número dos, o Argentina, que se enfrentan en el último cuarto de final el jueves.

El joven de 20 años Mensik logró 20 aces en su camino para vencer al veterano Pablo Carreño Busta 7-5, 6-4, luego Jaume Munar ganó su primer partido individual de la Copa Davis para España al derrotar al número 17 Jiri Lehecka 6-3, 6-4.

España no había alcanzado las semifinales desde su sexto título en 2019, mientras que los checos, cuartos cabezas de serie, no lo lograban desde 2014.

Italia, número uno del mundo, que busca un tercer título consecutivo y el cuarto en total, se enfrenta a Bélgica en la otra semifinal. Los italianos están sin el número dos del mundo, Jannik Sinner, quien está descansando.

Las Finales de la Copa Davis en Bolonia son la sexta edición del evento renovado que corona a un campeón en un sitio neutral.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

