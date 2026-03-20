Kast despeja dudas y Chile oficializa a Santiago para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Siguiendo la estela de insertarse en el escenario deportivo mundial, Chile oficializó el viernes la postulación de Santiago como sede para acoger los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, la máxima cita deportiva para atletas de entre 15 y 18 años.

La capital chilena estaba en la terna final para el Comité Olímpico Internacional (COI), pero en los últimos días la candidatura fue puesta en duda por la propia ministra de Deportes, Natalia Duco, quien había advertido que la intención chilena estaba “en evaluación” debido a cuestiones financieras.

Sin embargo, el presidente del país, José Antonio Kast, despejó cualquier inquietud y confirmó que “hemos ratificado como gobierno que Chile se postula a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2030”.

“Es una gran noticia. Y damos esta noticia en un momento que es exigente para nuestro país, lo que la hace aún más relevante”, dijo el viernes 'en una rueda de prensa en Santiago.

Agregó que la decisión tiene el objetivo de fortalecer la política deportiva nacional, sobre todo considerando la inversión empleada para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 y en línea con la hoja de ruta del nuevo gobierno de “potenciar el deporte, la ciencia, la cultura y la educación”.

“Esta es una decisión que se toma mirando hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones, pensando en lo que Chile tiene por delante”, aseveró Kast.

En su última edición, celebrada en 2018 en Buenos Aires, los Juegos Olímpicos de la Juventud congregaron unos 4.000 atletas en 32 deportes.

Chile ha participado en las tres ediciones de la cita: Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

El país ha tenido un desempeño ascendente en las competencias juveniles, en las que destacó su participación histórica en los Panamericanos Junior Asunción 2025, con múltiples oros en remo y un total de 65 medallas.

Asimismo, en los últimos años Chile ha cobrado relevancia en el escenario deportivo internacional al albergar diversas instancias globales, entre ellas los Juegos Panamericanos 2023, así como el Mundial de fútbol Sub20, el Mundial de Ciclismo en pista y la Americup Femenina de baloncesto femenino, todos el año pasado.

Santiago competirá como sede de los Juegos Olímpicos Juveniles con Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia). El pasado diciembre, el COI informó de que iniciará rondas de conversaciones más detalladas con las tres sedes preferenciales.

“Los tres proyectos están alineados con los planes locales y nacionales a largo plazo en materia de desarrollo, deporte, educación y salud, con el fin de ofrecer una amplia gama de beneficios socioeconómicos para la comunidad”, destacó el comité en un comunicado.

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