Argentina: Casi 20 de heridos y centenar de detenidos por graves incidentes en Copa Sudamericana

Dos hinchas que se lanzaron de la tribuna al vacío para escapar del ataque. Otro acabó desvanecido por el golpe de un palo en la cabeza. Varios desnudos y ensangrentados suplicando clemencia a los agresores.

Barrabravas de Independiente de Argentina atacaron con palos y armas blancas a la hinchada visitante de la Universidad de Chile el miércoles durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un nuevo episodio de violencia que salpica al fútbol sudamericano.

Como saldo, hubo más de 100 detenidos y una veintena de heridos, entre ellos uno en grave estado, según informaron las autoridades.

El partido fue “cancelado” y ahora la CONMEBOL — el ente rector en Sudamérica- definirá en los escritorios y no en el campo de juego cómo sigue la serie. El conjunto chileno se imponía por un marcador global 2-1.

“La Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, dijo la entidad en un comunicado difundido el jueves.

Según la policía argentina, todo se inició cuando simpatizantes de la U de Chile –-ubicados en una tribuna superior— rompieron butacas y los baños del estadio y arrojaron elementos contundentes hacia la parte inferior, donde se hallaba la parcialidad local. También al personal policial y de seguridad privada (falta palabra, significa que ellos también fueron agredidos).

La policía no intervino para controlar los desmanes bajo el pretexto de “impedir un mal mayor”, según el parte oficial, y se optó por advertir a través de los altoparlantes los simpatizantes chilenos que cesaran en su comportamiento.

Como continuaron arrojando proyectiles, el partido fue suspendido en el epílogo del primer tiempo con el marcador 1-1.

Justo cuando los hinchas de la U desalojaban la tribuna, los barrabravas de Independiente decidieron tomarse revancha. Encapuchados, vulneraron al control policial, rompieron puertas y accedieron al sector visitante. Allí atacaron con palos y fierros a los visitantes.

Dos de ellos, acorralados, se tiraron al vacío, según imágenes captadas por teléfonos móviles de testigos.

Uno de ellos, identificado como Gonzalo Alfaro, tuvo que se intervenido quirúrgicamente y su estado es delicado, según el parte médico del Hospital Fiorito de Buenos Aires. Hay otros 18 hinchas chilenos hospitalizados, la mayoría con politraumatismos.

Las autoridades locales informaron que 125 seguidores del club chileno fueron aprehendidos por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires, “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente.

“La violencia no tiene ninguna justificación”, agregó el mandatario en la red social X. Agregó que trabajará para “proteger los derechos” de los chilenos afectados, y también buscará las “responsabilidades que pueda establecer la justicia”.

Del lado de Independiente, su presidente Néstor Grindetti apuntó contra la parcialidad visitante y confirmó que una comitiva del club argentino viajará a Paraguay para dar su versión de los hechos ante la CONMEBOL.

La entidad sudamericana no informó cuándo definirá el futuro de la serie, pero adelantó que “actuará con la mayor firmeza” y dejó entrever que la mayor responsabilidad recae sobre el equipo local.

La CONMEBOL “reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.

