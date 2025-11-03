Stay up to date with notifications from The Independent

Arfsten y Crew evitan la eliminación al vencer 4-0 a Cincinnati y fuerzan juego decisivo

AP Noticias
Domingo, 02 de noviembre de 2025 21:37 EST
COLUMBUS CINCINNATI
COLUMBUS CINCINNATI (AP)

Max Arfsten tuvo un gol y dos asistencias y Dylan Chambost anotó en la primera mitad el domingo por la noche para ayudar al Columbus Crew a evitar la eliminación de los playoffs de la Copa MLS y vencer 4-0 al FC Cincinnati en el segundo juego de la serie al mejor de tres de la primera ronda.

La serie regresa el sábado al TQL Stadium, donde Cincinnati ganó el primer partido 1-0, para el partido decisivo. El ganador avanza a las semifinales de la Conferencia Este a un solo partido contra el tercer sembrado Miami o el sexto sembrado Nashville.

Jacen Russell-Rowe, quien reemplazó a Diego Rossi a los 61 minutos, asistió a Andrés Herrera para un gol a los 65 y añadió su primer tanto en playoffs de su carrera a lo 69.

Arfsten abrió el marcador a los 33 minutos. Rossi, en el contraataque, ganó un balón suelto del defensor Alvas Powell al borde del área de 18 yardas y lo pasó a Arfsten en el lado izquierdo del área. El mediocampista de 24 años se desplazó hacia afuera para evadir al portero Roman Celantano, quien había salido de su línea, y lanzó un disparo desde la esquina del área chica hacia la red superior para su tercer gol en playoffs.

Yuya Kubo recibió una tarjeta amarilla en el séptimo minuto y otra en el 38, y el segundo sembrado Cincinnati jugó con un hombre menos el resto del camino.

Chambost, cuyo disparo en el séptimo minuto fue detenido por Celantano, curvó el tiro libre subsiguiente, desde justo fuera de la parte superior del área en el lado derecho, dentro del poste cercano para poner el 2-0 en el minuto 41.

