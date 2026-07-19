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Arenado se acerca a los 2.000 hits en su carrera y los Diamondbacks vencen 5-3 a Cardenales

CARDENALES-DIAMONDBACKS
CARDENALES-DIAMONDBACKS (AP)

Nolan Arenado conectó un doble de dos carreras mientras se acerca a los 2.000 hits en su carrera, Brandon Pfaadt tuvo otra buena actuación en el montículo desde su regreso de las ligas menores y los Diamondbacks de Arizona vencieron el sábado por 5-3 a los Cardenales de San Luis.

Los D-backs anotaron tres carreras en la tercera entrada —todas con dos outs— para ponerse arriba 4-0. El dominicano Ketel Marte anotó con un lanzamiento descontrolado y luego Arenado conectó un doble de dos carreras por la línea del jardín izquierdo.

Pfaadt (4-1) permitió dos carreras y seis hits en 5 1/3 entradas, y ponchó a tres.

El venezolano Gabriel Moreno y Marte sumaron dos hits cada uno para los D-backs, que han ganado cinco de sus últimos seis. Paul Sewald consiguió su salvamento número 23 en 24 oportunidades pese a permitir un jonrón solitario de Jimmy Crooks.

El jardinero derecho All-Star Jordan Walker —quien ganó el Derby de Jonrones el lunes— conectó un sencillo impulsor en la sexta para ayudar a los Cardinals a recortar la desventaja a 5-2. JJ Wetherholt y Alec Burleson también conectaron dos hits cada uno.

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El derecho de los Cardinals Dustin May (5-7) permitió cinco carreras con ocho hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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