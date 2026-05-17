Árbitro deja juego Cachorros y Medias Blancas tras ser golpeado por una bola de foul

El árbitro Brian O'Nora abandonó el partido del sábado por la noche entre los Cachorros y Medias Blancas de Chicago después de que una bola de foul lo golpeara en la cuarta entrada.

Los Medias Rojas informaron que O’Nora presentaba síntomas similares a una conmoción y que estaba siendo sometido a una evaluación adicional.

O’Nora estaba trabajando detrás del plato cuando fue golpeado por una bola de foul de Jarred Kelenic tras una recta de 93,1 mph del derecho de los Cachorros Jameson Taillon. Pareció como si la pelota rebotara en la parte inferior de la careta de O'Nora antes de golpearlo en la zona del cuello.

O'Nora se arrodilló sobre una rodilla después del impacto, y el receptor panameño de los Cachorros Miguel Amaya lo rodeó con los brazos antes de ayudarlo a ponerse de pie. Un preparador físico de los Medias Rojas salió del dugout local y revisó la boca y la mandíbula de O'Nora antes de que el árbitro se retirara.

Tras una demora, el juego continuó con tres árbitros. Erich Bacchus se movió desde la segunda base para reemplazar a O’Nora detrás del plato.

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