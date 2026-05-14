Kelenic y Montgomery ayudan a que Medias Blancas superen 6-5 a Reales para su 4ta victoria seguida

Jarred Kelenic conectó dos hits e impulsó dos carreras, y los Medias Blancas de Chicago superaron el miércoles 6-5 a los Reales de Kansas City para enhebrar su cuarto triunfo.

Colson Montgomery conectó un jonrón en una actuación de tres hits, lo que ayudó a Chicago a mejorar a 15-8 en sus últimos 23 juegos. Tyler Davis (1-1) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

Con marca de 21-21, los Medias Blancas llegaron a la marca de .500 por primera vez desde el 31 de marzo de 2025, cuando estaban 2-2.

Kansas City terminó con cinco hits y sufrió su quinta derrota en siete juegos. Seth Lugo (1-3) permitió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas.

Los Reales perdían 6-3 antes de que Bobby Witt Jr. conectara un jonrón de dos carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez con dos outs en la novena. Pero Domínguez ponchó al bateador emergente Jac Caglianone para conseguir su décimo salvamento en 12 oportunidades.

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