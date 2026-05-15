Grichuk guía a Medias Blancas a su 5ta victoria seguida, 6-2 sobre Reales

Randal Grichuk conectó un jonrón de dos carreras e impulsó cuatro para guiar el jueves a los Medias Blancas de Chicago rumbo a su quinta victoria consecutiva, 6-2 sobre los Reales de Kansas City.

Chase Meidroth acumuló dos hits y una carrera impulsada por los Medias Blancas, quienes mejoraron a 22-21 y se colocaron por encima de .500. No habían tenido una foja equilibrada a estas alturas de una campaña desde 2022.

Chicago, que perdió 101 o más duelos en cada una de las últimas tres temporadas, está a un juego de Cleveland, que no tuvo actividad, en la pugna por el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Anthony Kay (3-1) permitió dos carreras y seis hits en poco más de seis entradas. Chicago barrió su tercera serie de la temporada y extendió a cuatro juegos la racha de derrotas de los Reales.

Tyler Davis relevó a Kay después de que Kyle Isbel abrió la séptima entrada con un triple. Sean Newcomb lanzó una octava y una novena sin carreras para su primer salvamento.

Lane Thomas y el venezolano Maikel Garcia impulsaron las carreras de los Reales. El también venezolano Salvador Pérez conectó dos hits.

Kris Bubic (3-2) permitió cinco carreras y cinco hits, con tres bases por bolas, en cuatro episodios.

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