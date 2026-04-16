Arbeloa, técnico del Real Madrid, critica la expulsión 'inexplicable' de Camavinga

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, arremetió contra la decisión “inexplicable” del árbitro Slavko Vinčić, quien expulsó a Eduardo Camavinga hacia el final del partido que el Bayern Múnich ganó el miércoles por 4-3 en la Liga de Campeones.

Vinčić pitó una falta después de que el delantero del Bayern Harry Kane cayó a raíz de un contacto mínimo de Camavinga y se sujetó la espinilla como si sintiera dolor. Luego, Vinčić mostró al suplente del Madrid su segunda tarjeta amarilla, pero pareció olvidar que ya lo había amonestado.

Los jugadores del Bayern, entre ellos Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović, se lo recordaron, y posteriormente el silbante mostró la tarjeta roja.

El colombiano Luis Díaz anotó tres minutos después para igualar 3-3, lo que puso al Bayern arriba 5-4 en el global, antes de que Michael Olise asegurara la victoria en el tiempo añadido, dando al conjunto bávaro un triunfo 6-4 en el marcador global de la eliminatoria.

“Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como éste. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto", manifestó Arbeloa. "Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar”.

No obstante, Arbeloa felicitó al Bayern por el triunfo.

Arda Guler marcó dos goles y Kylian Mbappé anotó el otro, mientras el Madrid amenazaba con una remontada, una semana después de perder el partido de ida de los cuartos de final 2-1 en la capital española.

Arbeloa deploró que una decisión arbitral hubiera marcado la diferencia.

“Por eso esa sensación de injusticia y enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro”, dijo.

El Madrid afronta la perspectiva de una segunda temporada consecutiva sin trofeo. Está nueve puntos por detrás del Barcelona en La Liga con siete jornadas por disputarse y quedó eliminado de la Copa del Rey por el equipo de segunda división Albacete en enero.

Lo más probable es que sea la segunda temporada en la que Mbappé termine sin un gran trofeo desde que se incorporó al Madrid procedente del Paris Saint-Germain en 2024.

El PSG ganó la Liga de Campeones la temporada siguiente y está de vuelta en las semifinales —donde se enfrenta al Bayern— más adelante este mes y en mayo.

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