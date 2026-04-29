Romo conecta sus 2 primeros jonrones y los Medias Blancas vencen 5-2 a Soriano y los Angelinos

Drew Romo conectó los dos primeros jonrones de su carrera y los Medias Blancas de Chicago vencieron la noche del martes 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Colson Montgomery pegó un jonrón en la segunda entrada ante el abridor dominicano de los Angelinos, José Soriano (5-1), y puso fin a su racha sin permitir carreras, que se había extendido a 25 2/3 innings. El derecho permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas, elevando su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— de 0,24 a 0,84.

Davis Martin (4-1) superó a Soriano en el duelo de pitcheo, al permitir una carrera y siete hits en 5 2/3 entradas. Martin ponchó a siete y dio una base por bolas.

Sean Newcomb ponchó a tres en 1 1/3 entradas sin permitir carreras, y el dominicano Seranthony Domínguez lanzó un noveno inning sin hits para su séptimo salvamento.

Josh Lowe conectó un jonrón por los Angelinos, y Jo Adell impulsó una carrera con un sencillo.

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