Antonio Brown recibe fianza de 25.000 dólares y monitor GPS por intento de asesinato

El exestrella de la NFL, el receptor abierto Antonio Brown, será liberado bajo una fianza de 25,000 dólares y deberá usar un monitor de tobillo con GPS por un cargo de intento de asesinato en Florida, ordenó el miércoles un juez.

Brown, de 37 años, se ha declarado no culpable del cargo de intento de asesinato en segundo grado, que conlleva una posible sentencia de prisión de 15 años y una multa de hasta 10,000 si es condenado. Su abogado, Mark Eiglarsh, dijo que Brown regresaría a su hogar en el condado de Broward, Florida, mientras el caso avanza.

“Ya no tiene pasaporte. Vivirá en su casa. Espero trabajar con él con entusiasmo en este caso”, señaló Eiglarsh ante la jueza de circuito Mindy Glazer en una audiencia de fianza.

Brown apareció en la audiencia a través de video, vistiendo una camisa roja de prisión y solo habló para responder preguntas de la jueza. Los fiscales habían solicitado la detención preventiva, argumentando que Brown es un exatleta profesional bien pagado con los recursos para huir.

Según una orden de arresto, se acusa a Brown de haber tomado una pistola de un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo y de haber disparado dos balas a un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos anteriormente. La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

El abogado de Brown dijo el miércoles que la declaración jurada es incorrecta y que Brown en realidad usó su arma personal, y que los disparos no fueron dirigidos a nadie.

Basado en sus publicaciones en redes sociales, Brown había estado viviendo en Dubái durante varios meses. En una publicación en redes sociales después del altercado, Brown dijo que se estaba defendiendo porque fue "atacado por múltiples individuos que intentaron robarme mis joyas y causarme daño físico".

Eiglarsh comentó que Brown tiene intereses comerciales no especificados en Dubái y siempre tuvo la intención de entregarse por el cargo de intento de asesinato.

“No huyó a Dubái. Siempre tuvo el deseo y la intención de responder a este caso”, señaló el abogado.

Brown, quien pasó 12 años en la NFL, fue un receptor abierto All-Pro que jugó por última vez en 2021 para Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera en Pittsburgh. En su carrera, Brown tuvo 928 recepciones para más de 12,000 yardas y contabilizó 88 touchdowns totales, incluyendo devoluciones de despeje y un pase.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes