Anthony Richardson recibe permiso para entrenar, pero Colts mantendrán a Philip Rivers como titular

Los Colts de Indianapolis le dieron permiso al quarterback Anthony Richardson de regresar a entrenar el jueves, pero Philip Rivers seguirá siendo el titular para el crucial enfrentamiento del lunes por la noche contra los 49ers de San Francisco.

El movimiento abre la puerta para que Richardson regrese de la reserva de lesionados antes del final de esta temporada, pero el entrenador Shane Steichen dijo el jueves que Richardson no será activado esta semana.

Indy llamó al retirado Rivers, de 44 años, la semana pasada después de que el mariscal de campo titular Daniel Jones sufriera una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada y el novato suplente Riley Leonard se lesionara la rodilla derecha en la derrota ante Jacksonville. A pesar de tomar sus primeros snaps en casi cinco años la semana pasada en Seattle, Rivers casi llevó a los Colts a la victoria. Indy perdió 18-16.

Richardson ha estado fuera desde mediados de octubre después de fracturarse un hueso orbital durante un inusual accidente mientras estiraba con una banda en el vestuario durante los calentamientos previos al juego.

Steichen dijo que Richardson fue autorizado porque el hueso ha sanado, aunque Richardson continúa teniendo limitaciones de visión.

Los Colts (8-6) han perdido cuatro juegos consecutivos y cinco de seis, cayendo del lideto de la AFC Sur al puesto número ocho en la clasificación de la conferencia, lo que los dejaría fuera de los playoffs. San Francisco (10-4) está tratando de superar a los Rams de Los Ángeles y Seahawks de Seattle en la NFC Oeste para capturar el puesto número 1 en su conferencia.

