Desliza al siguiente artículo

Anthony Edwards anota 34, Timberwolves vencen a Trail Blazers 124-121

AP Noticias
TIMBERWOLVES-TRAIL BLAZERS
TIMBERWOLVES-TRAIL BLAZERS (AP)

Anthony Edwards anotó 34 puntos y encestó cinco triples para ayudar a que los Timberwolves de Minnesota resistieran apenas y superaran el martes 124-121 a los Trail Blazers de Portland, con lo que lograron su cuarta victoria en sus últimos cinco partidos.

Jaden McDaniels sumó 27 puntos, seis rebotes, tres asistencias, dos robos y cinco tapas por los Timberwolves.

Donte DiVincenzo aportó 19 puntos y encestó cinco triples, mientras que Julius Randle terminó con 13 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Rudy Gobert anotó apenas 10 puntos, pero capturó 19 rebotes y cambió el partido con su labor defensiva.

Jrue Holiday encabezó a los Blazers con 22 puntos. Jerami Grant obtuvo 18 unidades, mientras que Donovan Clingan anotó 11 tantos y capturó 15 rebotes.

Scoot Henderson aportó 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias desde la banca.

Fue un duelo cerrado, físico y de ida y vuelta, con 15 cambios de ventaja en el marcador, pero el acierto de Minnesota desde la línea de 3 puntos (17 de 35) fue suficiente para contener a los Blazers, que atinaron 14 de 35 desde larga distancia.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

