Los Warriors vencen 128-117 a los Nuggets con 18 puntos de Podziemski

Brandin Podziemski anotó 12 de sus 18 puntos en los últimos cinco minutos del cuarto periodo y los Warriors de Golden State vencieron 128-117 a los Nuggets de Denver el domingo.

Podziemski encestó 7 de 16 y sumó 15 rebotes y nueve asistencias. Al Horford metió seis triples y terminó con 22 unidades y siete asistencias, mientras los Warriors cortaron una racha de dos derrotas pese a no contar con Stephen Curry (rodilla), Kristaps Porzingis (enfermo) y Jimmy Butler (rotura del ligamento cruzado anterior derecho). Draymond Green (espalda) también fue baja a última hora.

Moses Moody aportó 23 tantos y siete rebotes para los Warriors. DeAnthony Melton añadió 20 puntos.

Nikola Jokic registró 25 unidades, 20 rebotes y 12 asistencias para Denver. Fue el quinto triple-doble de Jokic en siete partidos, el 19no de la temporada y llegó a 183 en su carrera.

Jamal Murray anotó 21 puntos para los Nuggets, que habían ganado tres de cinco. Christian Braun sumó 18 y Bruce Brown agregó 12.

Denver venía de una victoria por 54 de ventaja sobre Portland el viernes y no tomó la delantera en la primera mitad. Los Nuggets protagonizaron una reacción en la segunda mitad antes de que Golden State cerrara el partido con una racha de 19-8.

Podziemski lideró a los Warriors durante esa racha con un par de triples y una canasta tras capturar el rebote ofensivo. Horford añadió su sexto triple y puso a vibrar al público del Chase Center.

Horford impulsó temprano a los Warriors con un par de triples y 11 puntos en el primer cuarto.

Golden State amplió su ventaja a 76-67 en el segundo periodo pese a que a Jokic le faltaba una asistencia para completar su triple-doble antes del descanso.