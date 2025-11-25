Knicks vencen 113-100 a Nets para su extender a 12 su racha de triunfos seguidos sobre Brooklyn

Karl-Anthony Towns consiguió 37 puntos y 12 rebotes, Jalen Brunson anotó 27, y los Knicks de Nueva York vencieron 113-100 a los Nets de Brooklyn en el Barclays Center el lunes por la noche.

Towns atinó 14 de 20 desde el campo y acertó cada uno de sus seis tiros libres para llevar a los Knicks a su duodécima victoria consecutiva sobre Brooklyn.

La última derrota de Nueva York ante los Nets fue el 28 de enero de 2023, cuando fueron derrotados 122-115.

Mikal Bridges terminó con 16 puntos y Jordan Clarkson añadió 12 desde la banca para los Knicks.

Nueva York lanzó 45 de 88 desde el campo mientras limitaba a Brooklyn a 33 de 87 en tiros.

Noah Clowney anotó un récord personal de 31 unidades y Michael Porter Jr. tuvo 16 para Brooklyn, que tiene un récord de 0-8 en el Barclays Center esta temporada.

La última edición del enfrentamiento entre equipos de la misma ciudad estaba empatada a 51 tras la jugada de tres puntos de Terance Mann, de los Nets, en el primer minuto del tercer cuarto.

Bridges y Towns se combinaron para 23 tantos para ayudar a los Knicks a superar a sus rivales 38-27 con un 63.6% de acierto en tiros de campo, incluyendo seis de diez desde larga distancia, para tomar una ventaja de 89-75 en el último período.

Nueva York jugó sin Landry Shamet, quien sufrió un esguince en el hombro derecho durante el primer cuarto de la derrota del sábado en Orlando.

