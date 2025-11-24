Jaylen Brown lidera a los Celtics con 35 puntos en victoria 138-129 sobre el Magic
Jaylen Brown anotó 35 puntos y Josh Minott sumó 12 de sus 16 unidades en el segundo cuarto cuando Boston tuvo acertó el 81,8%, mientras los Celtics vencieron al diezmado Magic de Orlando la noche del domingo.
Anfernee Simons añadió 23 tantos y Payton Pritchard contribuyó con 19 puntos y ocho asistencias para los Celtics, que venían de una dura derrota en casa ante Brooklyn el viernes. Brown también tuvo ocho asistencias.
Los Celtics casi desperdiciaron una ventaja de 26 puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, Brown anotó 12 unidades consecutivas. El Magic redujo su déficit y se acercó a seis en el último minuto.
Jett Howard anotó un máximo de temporada de 30 puntos para el Magic, que estaba sin tres de sus cinco mejores anotadores y vio interrumpida su racha de tres victorias seguidas. Desmond Bane tuvo 18 puntos y Franz Wagner 15.
El entrenador de Orlando, Jamahl Mosley, regresó después de perderse la segunda mitad de una victoria sobre los Knicks de Nueva York el sábado debido a una enfermedad.
Boston encestó 18 de 22 tiros en el segundo cuarto, convirtiendo una ventaja de cinco puntos después del primer período en una ventaja de 80-57 al medio tiempo.
Minott acertó cinco de cinco desde el campo, conectando en dos intentos desde la línea de tres puntos.
Pritchard lideró una rápida racha de 10-3 con un robo y una bandeja antes de encestar un triple desde la esquina derecha 11 segundos después, lo que puso el marcador en 66-49. También hizo un tiro de media distancia con dos segundos restantes en la mitad, coronando los 48 puntos de los Celtics en el período.
Después de la victoria en casa contra los Knicks, el Magic pareció un poco lento y vio terminar su racha récord de la franquicia de ocho cuartos consecutivos con 30 o más puntos en el primero, ya que fueron limitados a 27.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes