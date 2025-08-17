Stay up to date with notifications from The Independent

Angelinos llaman a José Fermín de la Triple A para duelo ante Atléticos

AP Noticias
Domingo, 17 de agosto de 2025 16:50 EDT
ANGELINOS-METS (AP)

Los Angelinos de Los Ángeles llamaron al lanzador derecho José Fermín desde el Salt Lake de la Triple-A y designaron por asignación al derecho Connor Brogdon.

Los Ángeles realizó los movimientos el domingo antes del duelo ante los Atléticos.

El dominicano de 23 años, tenía un récord de 2-2 con una efectividad de 6.63 en 23 juegos, antes del final de la serie contra los Atléticos. Había sido enviado a las ligas menores después de permitir tres carreras sin retirar a un bateador en un juego el mes pasado.

Brogdon, de 30 años, permitió dos carreras con dos hits y dos bases por bolas después de retirar solo a dos bateadores en la derrota del sábado de los Angelinos.

Brogdon tiene un récord de 3-1 con una efectividad de 5.30 en 37 juegos esta temporada. Su récord de carrera es de 13-9 con una efectividad de 4.24 en 180 juegos con los Angelinos, los Dodgers y Filadelfia.

Los Angelinos, que ocupan el cuarto lugar, solo superan a los Atléticos en la AL Oeste.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

