Rojos vencen a Piratas 14-8, Andújar conecta su primer jonrón con Cincinnati

El dominicano Miguel Andújar conectó su primer jonrón con Cincinnati, Spencer Steer y Noelvi Marte tuvieron tres hits y cuatro carreras impulsadas cada uno, y los Rojos superaron el domingo 14-8 a los Piratas de Pittsburgh para repartirse la serie a cuatro juegos.

Andujar, quien conectó un cuadrangular de tres carreras hacia la rotonda en el jardín izquierdo en una segunda entrada de cuatro anotaciones, tuvo seis vuelacercas con los Atléticos antes de ser traspasado en la fecha límite de canjes. También estuvo en el centro de la decisiva remontada de tres carreras en la sexta entrada que desempató el juego 4-4.

Los dominicanos Elly De La Cruz y Andujar conectaron sencillos consecutivos ante su compatriota Yohan Ramírez (1-1) para comenzar la sexta entrada y, un out después, Marte conectó un doble que rompió el empate. Steer siguió con un doble de dos carreras para poner a los Rojos adelante 7-4.

Steer conectó un jonrón de dos carreras en la octava para poner el marcador 9-5 y Marte conectó otro de tres anotaciones en una novena entrada de cinco carreras.

Los equipos combinaron 30 hits, incluidos 16 de los Piratas liderados por Isiah Kiner-Falefa con tres hits y dos carreras impulsadas.

Por los Rojos, los dominicanos Miguel Andújar de 3-2 con tres empujadas y tres remolcadas, Elly de la Cruz de 5-2 con dos anotadas y una empujada, Noelvi Marte de 5-3 con tres anotadas y cuatro impulsadas.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 5-1 con una anotada y una remolcada.

