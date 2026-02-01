Anthony Edwards y Julius Randle conducen a Timberwolves a victoria 131-114 sobre Grizzlies

Anthony Edwards anotó 33 puntos, Julius Randle añadió 27 y repartió siete asistencias, y los Timberwolves de Minnesota ganaron el sábado su cuarto partido consecutivo, 131-114 sobre los Grizzlies de Memphis.

La racha ganadora de Minnesota alcanzó su momento más brillante con una victoria de principio a fin sobre el Thunder de Oklahoma City, campeón defensor de la NBA, el jueves por la noche. Las cuatro victorias han sido por cifras de dos dígitos.

Naz Reid y Jaden McDaniels anotaron 20 puntos cada uno por los Wolves, Reid añadió nueve rebotes. Rudy Gobert capturó 16 rebotes y sumó un par de bloqueos.

Ty Jerome, en su primer partido de la temporada tras recuperarse de una distensión en la pantorrilla derecha, lideró a Memphis con 20 puntos y seis asistencias, pero no pudo evitar que los Grizzlies perdieran su sexto partido consecutivo.

GG Jackson añadió 19 puntos y Jaylen Wells finalizó con 15.

Memphis ha tenido dificultades últimamente. Su racha de derrotas se produce en medio de lesiones e informes de que el equipo está dispuesto a canjear al base estelar Ja Morant antes de la fecha límite del jueves.

Morant fue uno de los siete jugadores de rotación de Memphis que no jugaron contra los Timberwolves. Memphis sí contó con el regreso de Jerome, firmado como agente libre el verano pasado.

