John Harbaugh y Giants negocian convenio para nombrarlo su entrenador, según fuentes de AP

John Harbaugh y los Giants de Nueva York están trabajando en un acuerdo para convertirlo en el entrenador en jefe del equipo, dijeron dos personas con conocimiento de la decisión el jueves por la madrugada.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido finalizado. Las negociaciones están en curso, pero se espera que Harbaugh termine en Nueva York.

Harbaugh se entrevistó en persona con los Giants el miércoles. Pasó horas en las instalaciones del equipo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Se creía que el estratega, alguna vez ganador del Super Bowl con los Ravens de Baltimore, era el principal candidato de Nueva York en la búsqueda del sucesor permanente de Brian Daboll.

Despedido por los Ravens tras perderse los playoffs debido a un intento de gol de campo fallido en el último segundo del final de la temporada, Harbaugh está en camino de elegir a los Giants sobre otros posibles destinos, incluidos Tennessee y Atlanta.

Los Ravens llegaron a los playoffs 12 veces con Harbaugh a cargo y ganaron el Super Bowl en la temporada 2012, un año después del campeonato más reciente de los Giants.

El gerente general Joe Schoen, quien regresa para una quinta temporada dirigiendo el departamento de operaciones deportivas, dijo que lanzaría una red amplia en la búsqueda de entrenador. Entrevistar a Raheem Morris y Antonio Pierce satisfizo los requisitos de la Regla Rooney de la NFL para candidatos de minorías o mujeres y la visita de Harbaugh al norte de Nueva Jersey allanó el camino para hacer una contratación antes de que más de la mitad de los equipos con una vacante lo hicieran.

