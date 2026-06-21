Álvarez conecta su 25to jonrón y Astros vencen 2-1 a Guardianes

El cubano Yordan Alvarez conectó su 25to jonrón, el mayor número de la Liga Americana, Kai-Wei Teng lanzó seis sólidas entradas y los Astros de Houston vencieron el domingo por 2-1 a los Guardianes de Cleveland.

Alvarez pegó un cuadrangular solitario hacia el jardín derecho-central ante Slade Cecconi en la primera entrada.

El mexicano Isaac Paredes, quien tuvo tres imparables, impulsó una carrera con un sencillo en la cuarta, pero los Guardianes recortaron la ventaja a 2-1 en la quinta con un rodado de Travis Bazzana que remolcó a Petey Halpin, quien había conectado un triple.

Teng (4-6) permitió una carrera y cuatro hits, con cuatro ponches, para cortar una racha de tres aperturas consecutivas con derrota. Teng había permitido al menos tres carreras en cada una de sus cuatro aperturas anteriores.

Steven Okert lanzó una séptima entrada sin permitir carreras, Bryan King retiró en orden la octava y Josh Hader trabajó la novena para su quinto salvamento.

Los Astros han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos y tienen marca de 17-11 desde que cayeron a su peor registro de la temporada, 11 juegos por debajo de .500 (20-31), el 20 de mayo.

Cecconi (3-6) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes